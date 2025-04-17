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17.04.2025 (09:30)

Расчеты беспилотных летательных аппаратов Ивановского соединения ВДВ уничтожают технику ВСУ в районе Часова Яра

Подразделения Ивановского воздушно-десантного соединения успешно продолжают боевые действия по освобождению города Часов Яр в Донецкой Народной Республике.

Противник с применением бронетехники не оставляет попыток проводить ротацию своих подразделений в районе населенного пункта.

В ходе разведывательных мероприятий подразделения БпЛА гвардейцев-десантников обнаружили очередную бронеколонну ВСУ. По имеющимся разведданным, колонна в составе танка и трёх бронемашин (в том числе – бронетранспортера М-113 иностранного производства) пыталась доставить на ротацию в Часов Яр личный состав подразделений ВСУ.

Командованием Ивановского соединения ВДВ было принято решение на уничтожение колонны противника с применением FPV-дронов.

Расчеты БпЛА десантников одновременно подняли несколько FPV-дронов на боевую задачу.

В результате слаженных действий подразделений Ивановского соединения ВДВ колонна противника была полностью уничтожена. Помимо четырех единиц бронетехники, сожженных расчетами БпЛА ВДВ и не сумевших приблизиться на расстояние прямого выстрела к позициям наших подразделений, украинские националисты потеряли весь личный состав пехоты, направлявшийся для ротации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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