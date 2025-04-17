17.04.2025 (09:00)
Расчет РСЗО «Град» Южной группировки войск нанёс удар 122-мм реактивными снарядами по указанным разведкой координатам и успешно поразил цели в районе одного из опорных пунктов ВСУ
Ночная боевая работа расчета самоходной реактивной системы залпового огня «Град» 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск в ходе специальной военной операции.
Обычными целями для реактивной артиллерии являются опорные и командные пункты, районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи, тяжелая техника противника.
Недалеко от населенного пункта Константиновка на краматорско-дружковском направлении передовыми артиллерийскими наводчиками и расчетами БПЛА были выявлены позиции ВСУ, а также скопление живой силы противника.
После каждой стрельбы машина скрытно меняет позицию для перезарядки и нанесения новых ударов.
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