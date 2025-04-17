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17.04.2025 (09:00)

Расчет РСЗО «Град» Южной группировки войск нанёс удар 122-мм реактивными снарядами по указанным разведкой координатам и успешно поразил цели в районе одного из опорных пунктов ВСУ

Ночная боевая работа расчета самоходной реактивной системы залпового огня «Град» 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск в ходе специальной военной операции.

Обычными целями для реактивной артиллерии являются опорные и командные пункты, районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи, тяжелая техника противника.

Недалеко от населенного пункта Константиновка на краматорско-дружковском направлении передовыми артиллерийскими наводчиками и расчетами БПЛА были выявлены позиции ВСУ, а также скопление живой силы противника.

После каждой стрельбы машина скрытно меняет позицию для перезарядки и нанесения новых ударов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция , Артиллерия
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