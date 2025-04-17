17.04.2025 (09:00)

Расчет РСЗО «Град» Южной группировки войск нанёс удар 122-мм реактивными снарядами по указанным разведкой координатам и успешно поразил цели в районе одного из опорных пунктов ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет РСЗО «Град» Южной группировки войск нанёс удар 122-мм реактивными снарядами по указанным разведкой координатам и успешно поразил цели в районе одного из опорных пунктов ВСУ

Ночная боевая работа расчета самоходной реактивной системы залпового огня «Град» 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск в ходе специальной военной операции.

Обычными целями для реактивной артиллерии являются опорные и командные пункты, районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи, тяжелая техника противника.

Недалеко от населенного пункта Константиновка на краматорско-дружковском направлении передовыми артиллерийскими наводчиками и расчетами БПЛА были выявлены позиции ВСУ, а также скопление живой силы противника.

После каждой стрельбы машина скрытно меняет позицию для перезарядки и нанесения новых ударов.

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