17.04.2025 (08:30)
Расчеты БпЛА «Суперкам» группировки войск «Север» вскрыли замаскированную боевую технику и скопление живой силы ВСУ на Харьковском направлении СВО
Расчеты разведывательных беспилотных летальных аппаратов (БпЛА) «Суперкам» группировки войск «Север» продолжают в круглосуточном режиме осуществлять контроль за украинскими боевиками, а также корректируют нанесение огневого поражения позиций ВСУ артиллерийскими и танковыми подразделениями на Харьковском направлении специальной военной операции.
На подготовку беспилотника к вылету достаточно менее 20-ти минут. Благодаря современным отечественным разработкам «Суперкам» способен самостоятельно преодолевать воздействие средств радиоэлектронной борьбы противника, производить автономный захват вражеской цели передавая координаты командованию для дальнейшего огневого поражения.
В ходе боевой работы было вскрыто скопление легкобронированной техники и личного состава неонацистов. После анализа полученных разведданных было принято решение на уничтожение противника с помощью артиллерийских орудий.
«Суперкам» – высокотехнологичный беспилотник, который оснащен электрическим двигателем, что делает его полет практически бесшумным, а значит обнаружить его во время боевой работы практически невозможно. Но даже, если неприятель засекает «Суперкам», операторы знают, как сохранить борт и вернуть его в целости.
Высокая устойчивость и хорошая управляемость допускают использование БпЛА в сложных метеоусловиях.