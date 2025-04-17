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17.04.2025 (08:30)

Расчеты БпЛА «Суперкам» группировки войск «Север» вскрыли замаскированную боевую технику и скопление живой силы ВСУ на Харьковском направлении СВО

Расчеты разведывательных беспилотных летальных аппаратов (БпЛА) «Суперкам» группировки войск «Север» продолжают в круглосуточном режиме осуществлять контроль за украинскими боевиками, а также корректируют нанесение огневого поражения позиций ВСУ артиллерийскими и танковыми подразделениями на Харьковском направлении специальной военной операции.

На подготовку беспилотника к вылету достаточно менее 20-ти минут. Благодаря современным отечественным разработкам «Суперкам» способен самостоятельно преодолевать воздействие средств радиоэлектронной борьбы противника, производить автономный захват вражеской цели передавая координаты командованию для дальнейшего огневого поражения.

В ходе боевой работы было вскрыто скопление легкобронированной техники и личного состава неонацистов. После анализа полученных разведданных было принято решение на уничтожение противника с помощью артиллерийских орудий.

«Суперкам» – высокотехнологичный беспилотник, который оснащен электрическим двигателем, что делает его полет практически бесшумным, а значит обнаружить его во время боевой работы практически невозможно. Но даже, если неприятель засекает «Суперкам», операторы знают, как сохранить борт и вернуть его в целости.

Высокая устойчивость и хорошая управляемость допускают использование БпЛА в сложных метеоусловиях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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