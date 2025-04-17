17.04.2025 (08:30)

Расчеты БпЛА «Суперкам» группировки войск «Север» вскрыли замаскированную боевую технику и скопление живой силы ВСУ на Харьковском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты БпЛА «Суперкам» группировки войск «Север» вскрыли замаскированную боевую технику и скопление живой силы ВСУ на Харьковском направлении СВО

Расчеты разведывательных беспилотных летальных аппаратов (БпЛА) «Суперкам» группировки войск «Север» продолжают в круглосуточном режиме осуществлять контроль за украинскими боевиками, а также корректируют нанесение огневого поражения позиций ВСУ артиллерийскими и танковыми подразделениями на Харьковском направлении специальной военной операции.

На подготовку беспилотника к вылету достаточно менее 20-ти минут. Благодаря современным отечественным разработкам «Суперкам» способен самостоятельно преодолевать воздействие средств радиоэлектронной борьбы противника, производить автономный захват вражеской цели передавая координаты командованию для дальнейшего огневого поражения.

В ходе боевой работы было вскрыто скопление легкобронированной техники и личного состава неонацистов. После анализа полученных разведданных было принято решение на уничтожение противника с помощью артиллерийских орудий.

«Суперкам» – высокотехнологичный беспилотник, который оснащен электрическим двигателем, что делает его полет практически бесшумным, а значит обнаружить его во время боевой работы практически невозможно. Но даже, если неприятель засекает «Суперкам», операторы знают, как сохранить борт и вернуть его в целости.

Высокая устойчивость и хорошая управляемость допускают использование БпЛА в сложных метеоусловиях.

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