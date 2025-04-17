17.04.2025 (08:00)

Экипаж самолета Су-34 ВКС России нанес авиаудар по пункту временной дислокации боевиков ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипаж самолета Су-34 ВКС России нанес авиаудар по пункту временной дислокации боевиков ВСУ

Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации противника в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Истребительное-авиационное прикрытие обеспечил экипаж самолета Су-35с с авиационными управляемыми ракетами класса «воздух-воздух».

После выполнения боевого задания экипажи успешно вернулись на аэродром базирования.

«Мне всегда нравилось небо. В школьные годы летал на сверхлегких самолетах. Поступив в соответствующее учебное заведение, стал летчиком на боевых самолетах. Выполнили боевой полет, все назначенные цели были уничтожены. Продолжаем выполнять боевые полеты для достижения поставленных целей. Враг будет разбит, победа будет за нами!», - рассказал старший летчик самолета Су-34 Эдуард.

По докладу разведки цель была успешно поражена.

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