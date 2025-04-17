17.04.2025 (07:30)

Расчет РСЗО «Ураган» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет РСЗО «Ураган» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» артиллерийского соединения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» выполнил задачу по уничтожению пункта временной дислокации и военной техники ВСУ в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе воздушной разведки было обнаружено скопление личного состава и техники противника. Артиллеристский расчет, находившейся на боевом дежурстве, принял координаты расположения скопления живой силы ВСУ. После чего, расчет боевой машины «Ураган» прибыл на огневую позицию, произвел развертывание и нанес ракетный удар 220-мм реактивными снарядами по противнику. В результате огневого поражения все выявленные цели были уничтожены, противник понес потери в бронетехнике и живой силе.

Корректировка артиллерийского огня и фиксация уничтожения целей осуществлялась расчётами разведывательных БпЛА, которые в режиме реального времени передавали информацию о результатах на командный пункт артиллерии.

После завершения боевой стрельбы расчет РСЗО «Ураган» переместился на запасные огневые позиции, чтобы избежать ответного огня со стороны противника.

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