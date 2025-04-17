17.04.2025 (07:00)

Расчет FPV-дронов группировки войск «Днепр» уничтожил БМП-1 ВСУ в Херсонской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет FPV-дронов группировки войск «Днепр» уничтожил БМП-1 ВСУ в Херсонской области

Расчёты беспилотных летательных аппаратов 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» ежедневно уничтожают пункты управления БпЛА, артиллерийские орудия, бронетехнику и личный состав ВСУ ударными беспилотниками в Херсонской области на правом берегу Днепра.

В ходе планового облета правого берега Днепра, оператором российского дрона-разведчика была обнаружена замаскированная боевая машина пехоты БМП-1 противника. Операторы ударных дронов поднялись в воздух и через несколько минут прямым попаданием уничтожили замаскированный броневик ВСУ.

Работают расчёты ударных и разведывательных дронов в паре. Время обнаружения и уничтожения цели занимают считанные минуты.

С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени военнослужащие подразделения БпЛА отслеживают передвижения противника на правом берегу Днепра, а также проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии.

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