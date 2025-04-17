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17.04.2025 (06:30)

В Купянском районе Харьковской области расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил САУ «Krab» ВСУ

Военнослужащими разведподразделения 6-й армии группировки войск «Запад» в Купянском районе Харьковской области с помощью средств воздушной разведки была выявлена на огневой позиции вражеская самоходная артиллерийская установка «Krab», польского производства.

После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на самоходную установку боевиков, с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет».

В результате точного удара военнослужащими операторами артиллерийской соединения заданная цель была уничтожена.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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