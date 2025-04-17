17.04.2025 (06:30)
В Купянском районе Харьковской области расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил САУ «Krab» ВСУ
Военнослужащими разведподразделения 6-й армии группировки войск «Запад» в Купянском районе Харьковской области с помощью средств воздушной разведки была выявлена на огневой позиции вражеская самоходная артиллерийская установка «Krab», польского производства.
После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на самоходную установку боевиков, с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет».
В результате точного удара военнослужащими операторами артиллерийской соединения заданная цель была уничтожена.
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