17.04.2025 (06:30)

В Купянском районе Харьковской области расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил САУ «Krab» ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Купянском районе Харьковской области расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил САУ «Krab» ВСУ

Военнослужащими разведподразделения 6-й армии группировки войск «Запад» в Купянском районе Харьковской области с помощью средств воздушной разведки была выявлена на огневой позиции вражеская самоходная артиллерийская установка «Krab», польского производства.

После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на самоходную установку боевиков, с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет».

В результате точного удара военнослужащими операторами артиллерийской соединения заданная цель была уничтожена.

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