17.04.2025 (06:00)
Военнослужащие расчётов FPV-дронов соединения спецназначения группировки войск «Центр» демонстрируют на СВО высокую эффективность
Военнослужащие расчётов FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» демонстрируют высокую эффективность в борьбе с артиллерийскими орудиями и средствами подвоза боеприпасов противника на Красноармейском направлении СВО.
Используя как радиоуправляемые, так и оптоволоконные дроны, военнослужащие поражают гаубицы, миномёты, а также транспортные средства – от пикапов и грузовиков до бронированных тягачей МТЛБ ВСУ. На счету расчетов ударных дронов множество единиц иностранной техники, таких как французике САУ «Caesar», американские САУ M109A6 «Паладин» и другие.
Работа операторов требует особого профессионализма: им приходится действовать в условиях активного радиоэлектронного противодействия, выбирая оптимальные маршруты подлёта к целям. Оптоволоконные дроны позволяют работать даже в зоне сильных помех, но требуют ювелирной точности при управлении на низкой скорости полёта. Кроме этого, уничтожение артиллерийских расчётов часто зависит от слаженной работы разведки и моментальной реакции оператора при обнаружении цели.
Эффективность FPV-дронов подтверждается регулярными сообщениями о ликвидации артиллерийских систем и транспортных средств ВСУ. Такие удары не только снижают огневую мощь противника, но и создают условия для успешного продвижения российских войск на ключевых участках фронта.