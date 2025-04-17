17.04.2025 (06:00)

Военнослужащие расчётов FPV-дронов соединения спецназначения группировки войск «Центр» демонстрируют на СВО высокую эффективность



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие расчётов FPV-дронов соединения спецназначения группировки войск «Центр» демонстрируют на СВО высокую эффективность

Военнослужащие расчётов FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» демонстрируют высокую эффективность в борьбе с артиллерийскими орудиями и средствами подвоза боеприпасов противника на Красноармейском направлении СВО.

Используя как радиоуправляемые, так и оптоволоконные дроны, военнослужащие поражают гаубицы, миномёты, а также транспортные средства – от пикапов и грузовиков до бронированных тягачей МТЛБ ВСУ. На счету расчетов ударных дронов множество единиц иностранной техники, таких как французике САУ «Caesar», американские САУ M109A6 «Паладин» и другие.

Работа операторов требует особого профессионализма: им приходится действовать в условиях активного радиоэлектронного противодействия, выбирая оптимальные маршруты подлёта к целям. Оптоволоконные дроны позволяют работать даже в зоне сильных помех, но требуют ювелирной точности при управлении на низкой скорости полёта. Кроме этого, уничтожение артиллерийских расчётов часто зависит от слаженной работы разведки и моментальной реакции оператора при обнаружении цели.

Эффективность FPV-дронов подтверждается регулярными сообщениями о ликвидации артиллерийских систем и транспортных средств ВСУ. Такие удары не только снижают огневую мощь противника, но и создают условия для успешного продвижения российских войск на ключевых участках фронта.

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