17.04.2025 (05:30)

Расчеты РЭБ группировки войск «Восток» круглосуточно несут боевое дежурство по противодействию БпЛА ВСУ на Южно-Донецком направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты РЭБ группировки войск «Восток» круглосуточно несут боевое дежурство по противодействию БпЛА ВСУ на Южно-Донецком направлении

Комплексы РЭБ играют ключевую роль в нейтрализации беспилотников, систем связи и навигации противника, снижая эффективность его разведки и ударов. Применение РЭБ позволяет не только подавлять дроны, но и дезорганизовывать управление вражескими подразделениями, что особенно важно в условиях специальной военной операции.

Пример эффективной работы продемонстрировал расчёт комплекса РЭБ «Палантин». Военнослужащие в ходе радиоразведки местности обнаружили сигналы управления беспилотным летательным аппаратом ВСУ, который планировал атаковать гражданскую инфраструктуру. Военнослужащие комплекса подавили каналы связи украинского беспилотника «Браво», в результате чего воздушная угроза потеряла управление и упала в поле.

На место падения летательного аппарата прибыла группа разминирования. Личный состав инженерного подразделения провел осмотр объекта и близлежащей территории, после чего вывезли БпЛА противника в безопасное место для уничтожения.

«Случаи падения дронов участились, особенно вечером. Противник нацеливает их на населённые пункты, поэтому уничтожать заряды на месте нельзя — вывозим на безопасное расстояние», — пояснил сапёр с позывным «Малой».

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