17.04.2025 (05:30)
Расчеты РЭБ группировки войск «Восток» круглосуточно несут боевое дежурство по противодействию БпЛА ВСУ на Южно-Донецком направлении
Комплексы РЭБ играют ключевую роль в нейтрализации беспилотников, систем связи и навигации противника, снижая эффективность его разведки и ударов. Применение РЭБ позволяет не только подавлять дроны, но и дезорганизовывать управление вражескими подразделениями, что особенно важно в условиях специальной военной операции.
Пример эффективной работы продемонстрировал расчёт комплекса РЭБ «Палантин». Военнослужащие в ходе радиоразведки местности обнаружили сигналы управления беспилотным летательным аппаратом ВСУ, который планировал атаковать гражданскую инфраструктуру. Военнослужащие комплекса подавили каналы связи украинского беспилотника «Браво», в результате чего воздушная угроза потеряла управление и упала в поле.
На место падения летательного аппарата прибыла группа разминирования. Личный состав инженерного подразделения провел осмотр объекта и близлежащей территории, после чего вывезли БпЛА противника в безопасное место для уничтожения.
«Случаи падения дронов участились, особенно вечером. Противник нацеливает их на населённые пункты, поэтому уничтожать заряды на месте нельзя — вывозим на безопасное расстояние», — пояснил сапёр с позывным «Малой».