Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.04.2025 (05:30)

Расчеты РЭБ группировки войск «Восток» круглосуточно несут боевое дежурство по противодействию БпЛА ВСУ на Южно-Донецком направлении

Комплексы РЭБ играют ключевую роль в нейтрализации беспилотников, систем связи и навигации противника, снижая эффективность его разведки и ударов. Применение РЭБ позволяет не только подавлять дроны, но и дезорганизовывать управление вражескими подразделениями, что особенно важно в условиях специальной военной операции.

 Пример эффективной работы продемонстрировал расчёт комплекса РЭБ «Палантин». Военнослужащие в ходе радиоразведки местности обнаружили сигналы управления беспилотным летательным аппаратом ВСУ, который планировал атаковать гражданскую инфраструктуру. Военнослужащие комплекса подавили каналы связи украинского беспилотника «Браво», в результате чего воздушная угроза потеряла управление и упала в поле.

На место падения летательного аппарата прибыла группа разминирования. Личный состав инженерного подразделения провел осмотр объекта и близлежащей территории, после чего вывезли БпЛА противника в безопасное место для уничтожения.

«Случаи падения дронов участились, особенно вечером. Противник нацеливает их на населённые пункты, поэтому уничтожать заряды на месте нельзя — вывозим на безопасное расстояние», — пояснил сапёр с позывным «Малой».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция , Инженерные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false