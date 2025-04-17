17.04.2025 (05:00)

Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар по скоплению живой силы ВСУ на Красноармейском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар по скоплению живой силы ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ на Красноармейском направлении.

В ходе проведения воздушной разведки расчет «Града» получил точные координаты о местонахождении пехоты и легкобронированной техники противника. Военнослужащие оперативно выдвинулись из района сосредоточения, развернули пусковую установку и произвели залп осколочно-фугасными снарядами без корректировки. Цели были успешно поражены.

Расчет РСЗО «Град» действовал совместно с подразделением беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Операторы провели разведку местности, выяснили точные координаты врага, а также осуществляли контроль поражения указанных целей.

После успешно проведенных залпов расчет РСЗО оперативно свернул установку и выдвинулся на заранее подготовленную запасную позицию с целью дезориентации врага и невозможностью открытия ответного огня.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице