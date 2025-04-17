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17.04.2025 (05:00)

Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар по скоплению живой силы ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ на Красноармейском направлении.

В ходе проведения воздушной разведки расчет «Града» получил точные координаты о местонахождении пехоты и легкобронированной техники противника. Военнослужащие оперативно выдвинулись из района сосредоточения, развернули пусковую установку и произвели залп осколочно-фугасными снарядами без корректировки. Цели были успешно поражены.

Расчет РСЗО «Град» действовал совместно с подразделением беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Операторы провели разведку местности, выяснили точные координаты врага, а также осуществляли контроль поражения указанных целей.

После успешно проведенных залпов расчет РСЗО оперативно свернул установку и выдвинулся на заранее подготовленную запасную позицию с целью дезориентации врага и невозможностью открытия ответного огня.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция , Артиллерия
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