Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.04.2025 (22:00)

Летчики Балтийского флота уничтожили подводную лодку условного противника

Экипажи палубных противолодочных вертолетов Ка-27 и Ка-27М морской авиации Балтийского флота в рамках комплексного учения по обеспечению безопасности судоходства в Балтийском море провели учение по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника.

По легенде учения, в одном из районов Балтийского моря находилась подводная лодка условного противника, экипажу которой поставлена задача — провести торпедные атаки по боевым кораблям флота и гражданским судам.

Для обнаружения цели в указанный квадрат моря были направлены вертолеты морской авиации флота Ка-27 и Ка-27М, базирующиеся на корветах «Сообразительный» и «Бойкий». После вылета экипажи противолодочных вертолётов отработали задачи по поиску и слежению за подлодкой с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств.

После выполнения задач по слежению за целью экипажи вертолетов Ка-27 и Ка-27М отработали условное применение противолодочного вооружения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false