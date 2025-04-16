16.04.2025 (22:00)

Летчики Балтийского флота уничтожили подводную лодку условного противника

Экипажи палубных противолодочных вертолетов Ка-27 и Ка-27М морской авиации Балтийского флота в рамках комплексного учения по обеспечению безопасности судоходства в Балтийском море провели учение по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника.

По легенде учения, в одном из районов Балтийского моря находилась подводная лодка условного противника, экипажу которой поставлена задача — провести торпедные атаки по боевым кораблям флота и гражданским судам.

Для обнаружения цели в указанный квадрат моря были направлены вертолеты морской авиации флота Ка-27 и Ка-27М, базирующиеся на корветах «Сообразительный» и «Бойкий». После вылета экипажи противолодочных вертолётов отработали задачи по поиску и слежению за подлодкой с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств.

После выполнения задач по слежению за целью экипажи вертолетов Ка-27 и Ка-27М отработали условное применение противолодочного вооружения.

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