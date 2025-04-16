16.04.2025 (21:30)

С личным составом мотострелковых подразделений ЛенВО провели боевые стрельбы из крупнокалиберных пулеметов «Корд»

Личный состав мотострелковых подразделений Ленинградского военного округа совершенствует навыки стрельб из крупнокалиберных пулеметов «Корд» с ленточным питанием под патрон 12,7мм.

Инструкторы с опытом специальной военной операции передают бойцам свои знания, объясняют особенности стрелкового боя. Практические занятия проходят на общевойсковом полигоне в Ленинградской области.

Условия подготовки на полигоне приближены к боевым. Так военнослужащие отработали элементы скрытного перемещения между боевыми позициями, выполнили стрельбы из различных положений по статическим и динамическим легкобронированным целям и огневым средствам, уничтожили живую силу условного противника на дальностях до 2000 м и поразили воздушные цели на наклонных дальностях до 1500 м.

В курс комплексной подготовки мотострелковых подразделений входит не только стрелковая подготовка из разных видов вооружения. Бойцы также изучают особенности оказания первой самопомощи и взаимопомощи. Инструкторы на практике показывают весь алгоритм действий по остановке венозных и артериальных кровотечений с помощью наложения жгутов и повязок.

Занятия по тактической медицине направлены на то, чтобы довести до автоматизма алгоритм действий личного состава при оказании самопомощи и первой медицинской помощи товарищу.

Все полученные знания пригодятся бойцам при выполнении реальных боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

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