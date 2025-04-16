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16.04.2025 (21:00)

Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» завершило визит в Венесуэлу

Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» Балтийского флота, совершающее океанографический морской поход, завершило неофициальный визит в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла.

За время стоянки экипаж пополнил запасы воды, топлива и продовольствия и совершил технический осмотр судна. Кроме того, в порту моряки-балтийцы встретились с венесуэльскими коллегами, совершили ряд экскурсионных поездок, ознакомились с историческими достопримечательностями города-порта. В настоящее время судно вышло в море и взяло курс в назначенный район Атлантического океана по плану океанографического похода.

Для экипажа ОИС «Адмирал Владимирский» посещение Венесуэлы стало первым заходом в порт иностранного государства в ходе океанографического похода. 

Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» 13 марта покинуло Кронштадт и отправилось в плановый океанографический поход, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе похода планируется получить уникальные батиметрические данные, провести океанографические и гидрометеорологические исследования по маршруту похода океанографического исследовательского судна.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Корабли
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