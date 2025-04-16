16.04.2025 (20:30)

Корабельная тральная группа Балтийского флота провела учение по поиску мин в акватории Балтийского моря

В рамках комплексного учения по обеспечению безопасности судоходства в Балтийском море корабельная тральная группа (КТГ) Балтийского флота в составе морских тральщиков «Александр Обухов», «Лев Чернавин» и рейдового тральщика «Василий Поляков» обезвредила мины, поставленные условным противником.

В соответствии с планом учения в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, минно-тральные корабли соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы Балтийского флота отработали действия по противоминному обеспечению развёртывания корабельных сил Балтийского флота из пункта базирования и на переходе морем в условиях применения противником минного оружия.

Экипажи минно-тральных кораблей отработали задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, форсированию минного заграждения с выполнением комплекса мероприятий по уничтожению плавающих, донных и якорных мин с применением шнуровых зарядов.

В ходе ведения поиска и траления в заданном квадрате кораблями были успешно обнаружены и уничтожены все учебные мины.

Кроме того, экипажи провели комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям из корабельных артиллерийских установок и крупнокалиберных пулеметов, отработали вопросы противодиверсионной и противовоздушной обороны с применением переносных зенитно-ракетных комплексов, выполнили учебное гранатометание.

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