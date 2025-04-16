16.04.2025 (20:00)

Корветы Балтийского флота уничтожили корабль противника артиллерийским огнем

Корабельная поисково-ударная группа в составе корветов «Сообразительный» и «Бойкий» выполнила комплекс мероприятий с целью уничтожения корабля условного противника, находящегося в одном из районов Балтийского моря.

В рамках учения корабельными средствами радиолокационного обнаружения была взята на сопровождение надводная цель. В роли условного противника выступила специальная буксируемая надводная мишень в виде щита.

На кораблях были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи. При подходе цели на рубеж ведения огня экипажами корветов были выполнены артиллерийские стрельбы по большому морскому щиту, который имитировал корабль условного противника. Средства объективного контроля показали стопроцентное поражение мишени.

Далее экипажами корветов были отработаны задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника с использованием палубных противолодочных вертолетов Ка-27.

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