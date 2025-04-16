16.04.2025 (19:30)

Силы Балтийского флота провели учение по оттеснению и огневому поражению корабля условного противника в Балтийском море

В рамках комплексного учения по обеспечению безопасности судоходства в Балтийском море силы Балтийского флота в составе ракетного катера «Моршанск» совместно с расчетами берегового ракетного комплекса «Бастион», морской авиацией флота, а также кораблями пограничного управления ФСБ России по Калининградской области провели учение по оттеснению и огневому поражению корабля условного противника в акватории Балтийского моря.

По замыслу учения был обнаружен корабль противника, роль которого выполнял малый противолодочный корабль «Казанец», который не отвечал на запросы и предпринимал попытки атаки и захвата гражданского судна.

Экипаж ракетного катера «Моршанск» на полном ходу отправился в район его нахождения. По прибытию к месту инцидента моряки-балтийцы выполнили действия по оттеснению корабля-нарушителя от судна.

Помимо маневров по оттеснению, в ходе завязавшегося артиллерийского боя между кораблями военнослужащие ракетно-артиллерийской боевой части ракетного катера «Моршанск» нанесли по условному противнику огневой удар из артиллерийских установок АК-630М и АК-176. Корабль-нарушитель получил повреждения и потерял ход. Далее экипажи кораблей ПУ ФСБ России по Калининградской области отработали комплекс досмотровых действий в отношении экипажа и корабля противника с высадкой групп на его борт.

Одновременно с кораблями расчеты комплекса «Бастион» взяли «вражеский» корабль на сопровождение, привели комплекс к бою и отработали алгоритм действий по нанесению ракетных ударов по условной цели с выполнением электронных пусков.

Кроме того, в ходе розыгрыша данного эпизода самолеты морской авиации флота отработали бомбоштурмовой удар по надводному кораблю, атакующему гражданское судно.

После отработки задач учения силы флота провели мероприятия по оказанию помощи условно аварийному судну, получившему повреждения в ходе атаки «противника», с выполнением практических действий по тушению пожара, заделывания пробоин, поиском и спасением личного состава на воде.

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