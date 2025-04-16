16.04.2025 (19:00)

Корвет «Громкий» во взаимодействии с самолётом Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота провёл противолодочное учение в Японском море

Корвет «Громкий» Тихоокеанского флота в акватории залива Петра Великого провёл противолодочное учение, в ходе которого отработал действия экипажа по поиску подводной лодки условного противника, которая по легенде учения была замечена недалеко от пункта базирования сил флота.

На стороне условного противника выступила дизельная подводная лодка соединения Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. Для её обнаружения корабль, который осуществлял противолодочный дозор, задействовал подкильную гидроакустическую станцию. Действия корвета поддержал противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации ТОФ.

После установления контакта с субмариной в закрытом районе, экипаж корвета для поражения подлодки условно применил противолодочный комплекс «Пакет-НК».

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки флота.

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