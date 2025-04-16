16.04.2025 (18:30)
Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» отработал приём вертолётов в Кольском заливе
Сегодня экипаж большого противолодочного корабля Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» отработал приём на палубу вертолётов Ка-27 во время стоянки на якоре в Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота - Североморска.
Тренировочные полёты прошли в дневное время. Лётчики отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка выполнили более 10 посадок и взлётов с палубы корабля. В тренировке было задействовано два вертолёта Ка-27.
Выполнению полетов морской авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.
После обеспечения работы вертолётчиков БПК «Вице-адмирал Кулаков» ошвартовался у причала.
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