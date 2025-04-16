16.04.2025 (18:00)

Военные полицейские ЦВО привели в порядок два монумента в преддверии 80-й годовщины со Дня Победы в Челябинской области

Военнослужащие военной комендатуры города Чебаркуль привели в порядок два монумента: «Погибшим в локальных конфликтах» и «Пограничные войска», которые расположены в сквере Победы. Сквер является мемориалам памяти чебаркульцев – защитников Отечества. Мероприятие проведено в преддверии 80-й годовщина со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В ходе мероприятия военные полицейские убрали скопившейся за осенне-зимний период мусор, старую листву и очистили от пыли и грязи сами памятники. Затем военнослужащие почтили минутой молчания память павших при защите Отечества земляков и возложили цветы к монументу.

Основная цель мероприятия – патриотическое воспитание молодого поколения военнослужащих, преемственность поколений и побуждение личного состава подразделения к изучению истории региона и подвигов его жителей. Ранее подобные мероприятия прошли в Самарской и Оренбургской областях.

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