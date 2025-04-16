16.04.2025 (17:30)

Юнармейцы Удмуртии приняли участие в патриотической акции, посвящённой 80-й годовщине со дня Великой Победы

Участники юнармейского движения Удмуртской Республики приняли участие в патриотической акции, посвящённой 80-й годовщине со дня победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло у мемориала, который был установлен в память об умерших от ран в госпиталях Ижевска в годы военного лихолетья.

В ходе акции школьники, среди которых были не только юнармейцы, но и воспитанники кадетских классов и корпусов, участники патриотических клубов, общественные деятели, ветераны военной службы и участники специальной военной операции развернули копию Знамени Победы. После чего школьники и почётные гости возложили цветы к монументу и почтили минутой молчания память павших в суровые годы войны земляков.

Основная цель мероприятия – патриотическое воспитание молодого поколения, возможность почтить память тех, кто отдал жизнь в борьбе за мирное небо. Кроме того, такие акции побуждают молодёжь к изучению истории Отечества, изучению подвигов своих земляков – героев.

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