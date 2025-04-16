16.04.2025 (13:55)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 16 апреля 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, бригады береговой обороны, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы, Окоп, Таратутино, Степок и Угроеды Сумской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, егерской, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Западное, Дружелюбовка, Ольговка, Ковшаровка Харьковской области, Кировск, Ямполь, Карповка Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики. Противник потерял до 230 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании. Уничтожено пять складов боеприпасов.

Активными действиями подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники семи механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Плещеевка, Романовка, Алексеево-Дружковка, Полтавка, Заря, Иванополье, Миньковка и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина HMMWV и бронетранспортер «Stryker» производства США, а также боевая бронированная машина «Козак». Уничтожены пять пикапов, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух штурмовых, трех егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ульяновка, Разино, Коптево, Алексеевка, Зверево, Успеновка, Котлино, Красноармейск, Шевченко, Димитров, Гродовка и Миролюбовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 350 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, станции радиоэлектронной разведки «Пластун» и радиоэлектронной борьбы «Нота», а также радиолокационная станция «Airfence» финского производства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике аэромобильной, горно-штурмовой, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зеленый Кут, Богатырь, Отрадное, Поддубное, Шевченко, Новополь, Днепроэнергия Донецкой Народной Республики, Гуляй Поле и Червоное Запорожской области. Потери противника составили до 150 военнослужащих, бронетранспортер, инженерная машина разграждения, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад горючего.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Томарино, Понятовка, Антоновка, Никольское Херсонской области, Новоданиловка и Каменское Запорожской области. Уничтожены более 80 военнослужащих, 12 автомобилей, три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту сборки безэкипажных катеров, предприятию по производству боеприпасов и ремонту бронетехники ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны уничтожены 11 управляемых авиационных бомб JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 223 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 52089 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22859 танков и других боевых бронированных машин, 1536 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23718 орудий полевой артиллерии и минометов, 34172 единицы специальной военной автомобильной техники.

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