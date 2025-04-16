Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.04.2025 (13:02)

Заявление Минобороны России

Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре.

Зафиксировано шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики.

В Белгородской области:

  • 15 апреля в 08.05 в результате намеренного обстрела ВСУ отключилась высоковольтная линия 35 кВ Красная Яруга – Теребрено филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Без электроснабжения оставалось около 17 400 человек потребителей в Грайворонском районе.
  • 16 апреля в 04.02 вследствие атаки украинского БПЛА, сбросившего боеприпас на трансформатор электроподстанции 110 кВ «Красная Яруга» филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго», без электроснабжения оставалось более 4,6 тысяч точек поставки в семи населенных пунктах Краснояружского района.

В Брянской области:

  • 15 апреля в 16.02 в результате атаки украинского БПЛА зафиксированы многочисленные повреждения электроподстанции 35 кВ «Андрейковичи» филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».
  • 15 апреля в 19.36 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва проводов в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Без электроснабжения оставались бытовые потребители в н.п. Подывотье Севского района.

В Курской области:

  • 15 апреля в 05.35 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Камыши – Мурыновка – Кировская филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго».

В Херсонской области:

  • 16 апреля в 00.49 в результате атаки украинского БПЛА по Сивашской ветроэлектростанции произошло возгорание трансформатора. Станция снизила рабочую мощность на 30 МВт.
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false