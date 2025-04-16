16.04.2025 (13:02)

Заявление Минобороны России

Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре.

Зафиксировано шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики.

В Белгородской области:

15 апреля в 08.05 в результате намеренного обстрела ВСУ отключилась высоковольтная линия 35 кВ Красная Яруга – Теребрено филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Без электроснабжения оставалось около 17 400 человек потребителей в Грайворонском районе.

16 апреля в 04.02 вследствие атаки украинского БПЛА, сбросившего боеприпас на трансформатор электроподстанции 110 кВ «Красная Яруга» филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго», без электроснабжения оставалось более 4,6 тысяч точек поставки в семи населенных пунктах Краснояружского района.

В Брянской области:

15 апреля в 16.02 в результате атаки украинского БПЛА зафиксированы многочисленные повреждения электроподстанции 35 кВ «Андрейковичи» филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

15 апреля в 19.36 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва проводов в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Без электроснабжения оставались бытовые потребители в н.п. Подывотье Севского района.

В Курской области:

15 апреля в 05.35 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Камыши – Мурыновка – Кировская филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго».

В Херсонской области:

16 апреля в 00.49 в результате атаки украинского БПЛА по Сивашской ветроэлектростанции произошло возгорание трансформатора. Станция снизила рабочую мощность на 30 МВт.

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