16.04.2025 (13:02)
Заявление Минобороны России
Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре.
Зафиксировано шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики.
В Белгородской области:
- 15 апреля в 08.05 в результате намеренного обстрела ВСУ отключилась высоковольтная линия 35 кВ Красная Яруга – Теребрено филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Без электроснабжения оставалось около 17 400 человек потребителей в Грайворонском районе.
- 16 апреля в 04.02 вследствие атаки украинского БПЛА, сбросившего боеприпас на трансформатор электроподстанции 110 кВ «Красная Яруга» филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго», без электроснабжения оставалось более 4,6 тысяч точек поставки в семи населенных пунктах Краснояружского района.
В Брянской области:
- 15 апреля в 16.02 в результате атаки украинского БПЛА зафиксированы многочисленные повреждения электроподстанции 35 кВ «Андрейковичи» филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».
- 15 апреля в 19.36 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва проводов в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Без электроснабжения оставались бытовые потребители в н.п. Подывотье Севского района.
В Курской области:
- 15 апреля в 05.35 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Камыши – Мурыновка – Кировская филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго».
В Херсонской области:
- 16 апреля в 00.49 в результате атаки украинского БПЛА по Сивашской ветроэлектростанции произошло возгорание трансформатора. Станция снизила рабочую мощность на 30 МВт.
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