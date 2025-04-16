16.04.2025 (17:00)
В центре обеспечения Омского ракетного объединения началась сдача проверки по физической подготовке за зимнее полугодие
В Центре обеспечения Омского ракетного объединения РВСН началась сдача проверки по физической подготовке военнослужащих.
В ходе мероприятий, в зависимости от своей возрастной группы, военнослужащие выполняют различные физические упражнения, направленные на определение уровня их силы, быстроты и выносливости.
Быстрота определяется в беге на 60, 100 метров, челночном беге 10х10, плавании на 100 метров и прыжках на скакалке.
Силовые возможности военнослужащих оцениваются в подтягиваниях и подъемах переворотом на перекладине, сгибании-разгибании рук в упоре, а также жиме штанги лежа и толчке 24-килограмовых гирь.
Для определения выносливости проводится кросс на 1 и 3 км, а также заплыв на 500 метров.
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