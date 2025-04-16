16.04.2025 (16:30)

В Оренбургском Центре обеспечения прошли сборы со специалистами групп охраны

В многопрофильном классе Центра обеспечения Оренбургского ракетного объединения прошли сборы со специалистами групп по эксплуатации технических средств охраны.

На протяжении нескольких дней проводились занятия по организации охраны техническими средствами охраны казарм, складов, наземных сооружений и других объектов.

В ходе занятий стратегические ракетчики повышали навыки работы со специализированным оборудованием.

На этапе практических занятий военнослужащие отработали порядок обслуживания и эксплуатации технических средств и особенности их размещения на охраняемой территории.

По итогам проведения сборов специалисты групп охраны успешно сдали контрольные испытания и приступили к внедрению новых средств охраны на закрепленных объектах.

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