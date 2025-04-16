16.04.2025 (16:00)

Курсанты военного учебного центра при МГТУ в Майкопе приняли участие в патриотической акции «Верни герою имя»

Курсанты военного учебного центра при Майкопском государственном технологическом университете (ВУЦ МГТУ) приняли участие во всероссийской патриотической акции «Верни герою имя». В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне они благоустроили один из монументов города Майкопа, возведенных в память о погибших рабочих в ходе ожесточенных боев с немецко-фашистскими захватчиками 1941-1945 гг.

Во время мероприятия курсанты и преподаватели ВУЦ убрали листву и мусор, скопившиеся за осенне-зимний период, а сам монумент очистили от пыли и грязи и провели его покраску. Завершилось благоустройство возложением цветов и минутой молчания в память о павших.

Как отметил начальник ВУЦ полковник Нурлан Самадьянов, курсанты впервые принимают участие в акции «Верни герою имя», так как сам центр был открыт в сентябре 2024 года. Преподавательский состав уделяет особое внимание патриотическому воспитанию обучаемых, они активно поддерживают действующих военнослужащих российской армии. На регулярной основе из учебного центра отправляют грузы с дополнительной помощью участникам специальной военной операции (СВО).

Всероссийская акция «Верни герою имя» проходит во всех субъектах, находящихся в зоне дислокации Южного военного округа (ЮВО). Ее основная цель – патриотическое воспитание и побуждение молодого поколения к изучению истории Отечества.

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