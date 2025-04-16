16.04.2025 (15:30)

Военнослужащие военной базы ЮВО в Армении приступили к проведению уроков мужества, приуроченных к 80-летию Великой Победы

Военнослужащие военной базы Южного военного округа приступили к проведению уроков мужества для учащихся школ Министерства обороны Российской Федерации в Армении, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие рассказали ученикам о вкладе жителей их региона в победу в Великой Отечественной войне и о героях этого региона. Большое внимание уделено маршалу Советского союза, дважды Герою Советского союза Ивану Христофоровичу Баграмяну.

В преддверии 80-й годовщины со Дня победы советского народа в Великой Отечественной войне военнослужащие военной базы ЮВО в Армении проведут ряд мероприятий, основная цель которых это патриотическое воспитание молодого поколения, сохранение взаимосвязи между представителями поколения победителей и современными защитниками Отечества.

Помимо уроков мужества военнослужащие примут участие в благоустройстве памятников, обелисков и мемориалов, посвящённых подвигу советского народа в годы войны.

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