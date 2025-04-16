16.04.2025 (14:30)

Сапёры ВВО ликвидировали два крупных ледовых затора на реке Шилка в Забайкалье



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Сапёры ВВО ликвидировали два крупных ледовых затора на реке Шилка в Забайкалье

Сапёры Восточного военного округа (ВВО) ликвидировали два крупных ледовых затора на реке Шилка в Забайкальском крае. Ледовый затор длиной 115 метров был ликвидирован в районе населенного пункта Холбон и 80 метровый затор в районе населенного пункта Казаново. Также работы по подрыву льда были проведены в районе населенного пункта Усть-Карск.

Работы по ослаблению ледового поля в русле реки проводились на протяжении 5 суток с целью недопущения образования ледовых заторов и возможного повышения уровня воды вблизи населенных пунктов.

На участках работ в среднем толщина льда составила от 1,5 до 1,7 метра. Военными специалистами было подготовлено свыше 100 лунок для сосредоточенных зарядов и израсходовано 500 килограммов взрывчатых веществ.

В настоящее время группа саперов-подрывников завершила подрывные работы и совершает марш в пункт постоянной дислокации.

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