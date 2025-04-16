16.04.2025 (14:00)

В Бурятии военнослужащие ВВО перенимают современный опыт СВО

В Республике Бурятия военнослужащие, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации перенимают современный опыт ведения боевых действий, полученный в ходе специальной военной операции (СВО).

На общевойсковом полигоне «Дивизионный» Восточного военного округа мотострелки проходят курс армейской тактической стрельбы. Личный состав учится вести огонь из неудобных положений из-за различных типов укрытий и в движении.

На полигоне развернуты учебные места, предназначенные как для одиночной подготовки военнослужащих, так и в составе отделений и взводов.

Занятия проводятся при любых погодных условиях, как днем, так и ночью. Подобные методики обучения способствуют скорейшей адаптации военнослужащих к выполнению специальных задач.

В программе обучения предусмотрены занятия по штурму зданий, траншей и окопов. Военнослужащие учатся действовать в условиях плотной городской застройки, на открытой местности и в лесополосе. При отработке данных учебных вопросов широко применяется опыт СВО. Особое внимание обращается на повышение живучести личного состава при выполнении задач в условиях непосредственного контакта с противником, мобильности и скрытным действиям подразделений.

Еще одним немаловажным элементом обучения является использование беспилотных летательных аппаратов. Они применяются для разведки местности, поражения живой силы, орудий, боевых машин, разминирования местности, а также поддержки штурмовых групп.

Своевременное и качественное оказание первой помощи (самопомощи) является безусловным залогом сохранения жизни военнослужащего.

Для совершенствования выучки военнослужащих по оказанию первой помощи (самопомощи) разработаны нормативы по тактической медицине, где определен порядок перемещения военнослужащего к раненому и оказание первой помощи (самопомощи) и эвакуации, перемещение его в укрытие одним военнослужащим или группой, оказания первой помощи (самопомощи) штатными средствами, которые постоянно совершенствуются.

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