16.04.2025 (13:00)

Военнослужащие ВВО на Сахалине осваивают курс тактической медицины

С военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на Сахалине, прошли занятия по тактической медицине в рамках интенсивного курса боевой подготовки.

В ходе теоретической части занятий руководители занятий показали как укомплектовывается аптечка для оказания первой помощи в зависимости от выполнения предстоящих задач, рассказали о способах оказания помощи при различных ранениях.

Затем обучаемые переместились на специально подготовленный участок местности для практической отработки задач, где организовали прикрытие и эвакуацию условно пострадавшего под огнем условного противника.

В безопасной зоне военнослужащим было необходимо выполнить различные вводные, поступающие от инструкторов: наложение жгутов и бандажей, применение подручных средств для оказания медицинской помощи, проведение мероприятий сердечно легочной реанимации.

Учебный процесс организован с учетом опыта выполнения задач специальной военной операции. Задачи выполнялись как в составе малых групп, так и в одиночном порядке.

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