16.04.2025 (12:30)

Военнослужащие ВВО приступили к переводу вооружения и военной техники к летнему периоду эксплуатации

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) осуществляется подготовка техники к эксплуатации летом.

Специалисты ремонтных подразделений, водители и экипажи машин осуществят проверку исправности узлов и агрегатов, электрических цепей, замену масел и смазок, проведение различного рода регулировочных работ. Для качественной организации перевода развернуты специализированные рабочие посты.

Техническое обслуживание пройдет вся техника, начиная с легковых автомобилей и заканчивая специальными машинами, вооружением и боевой техникой.

В связи с особенностями климата Дальнего Востока и Восточной Сибири, обусловленного высокими летними температурами, особое внимание будет уделено обслуживанию систем охлаждения военной техники.

Для контроля выполненных работ будут созданы специальные комиссии, которые проверят качество и полноту подготовки ВВТ к летним условиям эксплуатации, обеспеченность горючими и смазочными материалами по установленным нормам.

По окончании перевода, командованием воинских частей будут проведены смотры готовности вооружения и военной техники к летнему режиму эксплуатации.

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