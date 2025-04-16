16.04.2025 (12:00)

В Хабаровске открыли мемориальную доску генералу армии Иосифу Родионовичу Апанасенко

В Хабаровске на территории Военно-исторического музея Восточного военного округа состоялось торжественное открытие мемориальной доски командующему Дальневосточным фронтом генералу армии Иосифу Родионовичу Апанасенко.

Мемориальную доску разместили на здании в один ряд с великими полководцами маршалом Александром Михайловичем Василевским и генерал-полковником Григорием Михайловичем Штерном.

В торжественной церемонии открытия приняли участие временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и другие почетные гости. Так же на мероприятии присутствовал скульптор, художник, член Союза художников Российской Федерации, автор мемориальной доски Роман Босов.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память великого сына нашей земли, великого военачальника, генерала армии Иосифа Родионовича Апанасенко. Этот день особенный, он приурочен к 135-летию со дня его рождения и открытию мемориальной доски, которая увековечит его имя в Хабаровском крае», - отметил генерал-лейтенант Михаил Носулев.

Под звуки барабанной дроби военнослужащие роты почетного караула сняли с мемориальной доски ткань, после чего прозвучал Гимн Российской Федерации.

Затем под аккомпанемент известной песни «Шуми, Амур!» на музыку Владимира Румянцева в исполнении оркестра штаба Восточного военного округа почетные гости возложили корзину с цветами к мемориальной доске, а остальные участники торжественных мероприятий возложили гвоздики.

Справочно:

Генерал армии Иосиф Родионович Апанасенко прошел путь от рядового до командующего войсками Дальневосточного военного округа и заместителя командующего войсками Воронежского фронта.

Сыграл ключевую роль в организации обороноспособности Дальнего Востока как форпоста страны и формировании воинских соединений дальневосточников – участников ключевых сражений Красной армии под Москвой, в Сталинградской битве, на Ленинградском фронте, на Курской дуге.

В июне 1943 года И.Р. Апанасенко, после многочисленных личных просьб о направлении на фронт, был назначен заместителем командующего войсками Воронежского фронта Н.Ф. Ватутина. В дни боев на Курской дуге получил смертельное ранение под Белгородом и скончался 5 августа 1943 г. в возрасте 53 лет.

Имя легендарного военачальника увековечено в г. Белгороде, где ему в 1949 году открыт памятник. Его именем названы район и родное село в Ставропольском крае, улицы в городах: Белгород, Михайловск, Невинномысск Ставропольского края, в самом городе Ставрополь и городе Райчихинске Амурской области.

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