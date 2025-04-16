16.04.2025 (11:30)
В школе техников РВСН состоялся выпуск механиков-водителей для ПГРК «Ярс»
На полигоне Капустин Яр в Астраханской области состоялся выпуск механиков-водителей для агрегатов мобильного ракетного комплекса «Ярс». После выпуска младшие военные специалисты отправятся на эшелоне в воинские части и соединения РВСН.
Проверка знаний военнослужащих показала высокий уровень знаний и подготовленности выпускников этого года. Большинство механиков-водителей сдали экзамены на оценки «хорошо» и «отлично».
После успешной сдачи выпускных экзаменов военнослужащие получат удостоверение механика-водителя многоосных шасси.
Курс подготовки механиков-водителей машин обеспечения ракетных комплексов в школе техников проходит в течение трех месяцев в летний и зимний периоды обучения. В этот курс входят теоретические дисциплины, занятия на тренажерных комплексах и практическое вождение на специально оборудованном всеми необходимыми элементами автодроме.
Школа техников РВСН – единственное военное учебное заведение в стране, в котором обучают механиков-водителей многоосных шасси для машин обеспечения ракетных комплексов и автономных пусковых установок ПГРК «Ярс».