16.04.2025 (09:00)

Корабли на воздушной подушке Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы в море



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Корабли на воздушной подушке Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы в море

В рамках планового учения малые десантные корабли на воздушной подушке (МДКВП) «Евгений Кочешков» и «Мордовия» выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям в морских полигонах Балтийского флота.

В Балтийское море экипажи кораблей произвели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Стрельбы выполнялись из 30-мм автоматических установок АК-630 по имитированным воздушным целям и макетам безэкипажных катеров условного противника. В ходе выполнения огневых задач все мишени были успешно поражены.

Кроме того, в ходе выполнения задач боевой подготовки экипажи МДКВП провели тренировку по погрузке личного состава и техники с береговой черты в танковый трюм, а после осуществили переброску и высадку морского десанта на необорудованное побережье.

В десантировании были задействованы военнослужащие соединения морской пехоты Балтийского флота на бронетранспортерах БТР-82А и зенитно-ракетные комплексы «Стрела».

Также личный состав МДКВП «Евгений Кочешков» и «Мордовия» провёл корабельные учения по радиационной, химической и биологической защите кораблей в море и по борьбе за живучесть.

Справочно:

МДКВП «Евгений Кочешков» и однотипный с ним «Мордовия» являются самыми большими в мире десантными кораблями на воздушной подушке и стоят на вооружении Балтийского флота.

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