16.04.2025 (09:00)
Корабли на воздушной подушке Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы в море
В рамках планового учения малые десантные корабли на воздушной подушке (МДКВП) «Евгений Кочешков» и «Мордовия» выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям в морских полигонах Балтийского флота.
В Балтийское море экипажи кораблей произвели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Стрельбы выполнялись из 30-мм автоматических установок АК-630 по имитированным воздушным целям и макетам безэкипажных катеров условного противника. В ходе выполнения огневых задач все мишени были успешно поражены.
Кроме того, в ходе выполнения задач боевой подготовки экипажи МДКВП провели тренировку по погрузке личного состава и техники с береговой черты в танковый трюм, а после осуществили переброску и высадку морского десанта на необорудованное побережье.
В десантировании были задействованы военнослужащие соединения морской пехоты Балтийского флота на бронетранспортерах БТР-82А и зенитно-ракетные комплексы «Стрела».
Также личный состав МДКВП «Евгений Кочешков» и «Мордовия» провёл корабельные учения по радиационной, химической и биологической защите кораблей в море и по борьбе за живучесть.
Справочно:
МДКВП «Евгений Кочешков» и однотипный с ним «Мордовия» являются самыми большими в мире десантными кораблями на воздушной подушке и стоят на вооружении Балтийского флота.