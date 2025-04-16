16.04.2025 (10:30)

Новороссийские десантники держат небо на замке на Ореховском направлении Запорожской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Новороссийские десантники держат небо на замке на Ореховском направлении Запорожской области

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» Новороссийских десантников непрерывно ведут боевую работу в ходе проведения специальной военной операции.

Расчеты ЗРПК «Панцирь» обеспечивают защиту подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации и гражданских объектов от средств воздушного нападения противника, таких как беспилотные летательные аппараты (БпЛА), ракеты и боеприпасы к системам залпового огня.

Системы обнаружения современных зенитных комплексов позволяют операторам обнаруживать в небе как крупные, движущиеся объекты, такие как крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО советского и западного образца, так и совсем небольшие. Такие, например, как дроны размером 30 на 30 сантиметров, которые ВСУ часто используют для разведки местности и в качестве дронов-камикадзе.

Интенсивность работы расчетов комплексов высочайшая. Каждую смену зенитчики определяют в небе несколько целей. В случае, если цели входят в зону поражения «Панцирей», их незамедлительно уничтожают. Результативность работы ЗРПК – стопроцентная.

Комплекс способен определять и сопровождать десятки целей.

На вооружении ЗРПК – 12 зенитных управляемых ракет и два спаренных зенитных автомата, гарантирующих шквал огня из пяти тысяч выстрелов в минуту.

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