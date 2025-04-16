16.04.2025 (10:30)
Новороссийские десантники держат небо на замке на Ореховском направлении Запорожской области
Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» Новороссийских десантников непрерывно ведут боевую работу в ходе проведения специальной военной операции.
Расчеты ЗРПК «Панцирь» обеспечивают защиту подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации и гражданских объектов от средств воздушного нападения противника, таких как беспилотные летательные аппараты (БпЛА), ракеты и боеприпасы к системам залпового огня.
Системы обнаружения современных зенитных комплексов позволяют операторам обнаруживать в небе как крупные, движущиеся объекты, такие как крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО советского и западного образца, так и совсем небольшие. Такие, например, как дроны размером 30 на 30 сантиметров, которые ВСУ часто используют для разведки местности и в качестве дронов-камикадзе.
Интенсивность работы расчетов комплексов высочайшая. Каждую смену зенитчики определяют в небе несколько целей. В случае, если цели входят в зону поражения «Панцирей», их незамедлительно уничтожают. Результативность работы ЗРПК – стопроцентная.
Комплекс способен определять и сопровождать десятки целей.
На вооружении ЗРПК – 12 зенитных управляемых ракет и два спаренных зенитных автомата, гарантирующих шквал огня из пяти тысяч выстрелов в минуту.