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16.04.2025 (10:30)

Новороссийские десантники держат небо на замке на Ореховском направлении Запорожской области

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» Новороссийских десантников непрерывно ведут боевую работу в ходе проведения специальной военной операции.

Расчеты ЗРПК «Панцирь» обеспечивают защиту подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации и гражданских объектов от средств воздушного нападения противника, таких как беспилотные летательные аппараты (БпЛА), ракеты и боеприпасы к системам залпового огня.

Системы обнаружения современных зенитных комплексов позволяют операторам обнаруживать в небе как крупные, движущиеся объекты, такие как крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО советского и западного образца, так и совсем небольшие. Такие, например, как дроны размером 30 на 30 сантиметров, которые ВСУ часто используют для разведки местности и в качестве дронов-камикадзе.

Интенсивность работы расчетов комплексов высочайшая. Каждую смену зенитчики определяют в небе несколько целей. В случае, если цели входят в зону поражения «Панцирей», их незамедлительно уничтожают. Результативность работы ЗРПК – стопроцентная.

Комплекс способен определять и сопровождать десятки целей.

На вооружении ЗРПК – 12 зенитных управляемых ракет и два спаренных зенитных автомата, гарантирующих шквал огня из пяти тысяч выстрелов в минуту.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ) , Специальная военная операция
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