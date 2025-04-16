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16.04.2025 (10:00)

Военнослужащие штурмового отряда 44-го АК группировки войск «Север» сорвали ротацию ВСУ на Харьковском направлении СВО

Расчеты автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» ежедневно обеспечивают огневую поддержку штурмовых отрядов, а также точечными ударами по позициям украинских боевиков срывают ротации личного состава ВСУ на Харьковском направлении специальной военной операции.

В ходе боевой работы расчет беспилотного летального аппарата штурмового отряда «Ветер» обнаружил скопление живой силы противника в одной из лесополос на линии боевого соприкосновения.

После передачи разведданных на командный пункт подразделения по вражеским позициям незамедлительно было нанесено огневое поражение.

Гранатометчики передвигаются от посадки к посадке только короткими перебежками. Сразу после выполнения огневой задачи они убывают в укрытие, чтобы избежать встречи с вражескими беспилотниками.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Разведывательные подразделения , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) , Специальная военная операция
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