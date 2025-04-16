16.04.2025 (10:00)

Военнослужащие штурмового отряда 44-го АК группировки войск «Север» сорвали ротацию ВСУ на Харьковском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие штурмового отряда 44-го АК группировки войск «Север» сорвали ротацию ВСУ на Харьковском направлении СВО

Расчеты автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» ежедневно обеспечивают огневую поддержку штурмовых отрядов, а также точечными ударами по позициям украинских боевиков срывают ротации личного состава ВСУ на Харьковском направлении специальной военной операции.

В ходе боевой работы расчет беспилотного летального аппарата штурмового отряда «Ветер» обнаружил скопление живой силы противника в одной из лесополос на линии боевого соприкосновения.

После передачи разведданных на командный пункт подразделения по вражеским позициям незамедлительно было нанесено огневое поражение.

Гранатометчики передвигаются от посадки к посадке только короткими перебежками. Сразу после выполнения огневой задачи они убывают в укрытие, чтобы избежать встречи с вражескими беспилотниками.

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