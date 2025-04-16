16.04.2025 (09:30)
Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили пункт управления БпЛА и расчет миномета ВСУ на Южно-Донецком направлении
Артиллерийские расчеты группировки войск «Восток» несколькими ударами уничтожили пункт управления беспилотного летательного аппарата ВСУ, замаскированный в лесопосадке в районе населённого пункта Фёдоровка на Южно-Донецком направлении. Также силами ствольной артиллерии был поражен расчёт миномёта украинских националистов, пытавшийся вести огонь по позициям российских подразделений.
Корректировка нанесения ударов осуществлялась при помощи беспилотной авиации группировки в режиме реально времени.
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