16.04.2025 (11:00)

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Восток» в ходе продвижения на Южно-Донецком направлении захватили опорный пункт ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Восток» в ходе продвижения на Южно-Донецком направлении захватили опорный пункт ВСУ

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Восток» в ходе продвижения на Южно-Донецком направлении захватили опорный пункт ВСУ.

Важную роль при штурме огневых средств противника сыграли операторы БпЛА, они координировали наших военнослужащих, подсказывая где в траншеях находятся украинские националисты.

«Наша задача — находить скопления вражеской пехоты, пулемётные окопы, любые угрозы. Всё, что обнаруживаем, сразу докладываем своим, чтобы штурмовики знали, откуда ждать огня, куда двигаться. Мы буквально ведём их, разведывая маршруты на два километра вперёд — проверяем тропы, лесные участки, ищем завалы или мины. Пролетели, доложили — и пехота идёт без сюрпризов», — подчеркнул оператор БпЛА с позывным «Мазай».

В ходе зачистки опорного пункта штурмовики обнаружили схрон с вооружением западного образца, оставленный отступающими боевиками.

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