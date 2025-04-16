16.04.2025 (08:30)

Расчет РСЗО «Град» гвардейской 42-й дивизии группировки войск «Днепр» уничтожили скопление пехоты ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет РСЗО «Град» гвардейской 42-й дивизии группировки войск «Днепр» уничтожили скопление пехоты ВСУ

В Запорожской области расчет реактивной системы залпового огня «Град» гвардейской 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» сорвал проведение ротации противника, уничтожив скопление пехоты ВСУ. Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня непрерывно наносят точные удары по боевой технике и живой силе украинских формирований, как днём, так и ночью.

Подразделения беспилотной авиации артиллеристов группировки войск «Днепр» постоянно ведут воздушную разведку для выявления групп противника, а также оперативного наведения и корректировки артиллерии на цели, уничтожая боевую технику и живую силу ВСУ.

Получив координаты группы пехоты ВСУ пытавшейся закрепиться на позициях, расчеты РСЗО «Град» артиллерии общевойскового объединения выдвинулись в заданную точку и, по команде, точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту противника.

«Дают нам цели в радиостанцию командиры, выезжаем, отрабатываем, бывают разные цели: минометы, большое скопление живой силы, техники, и поражаем», - рассказал командир взвода реактивного дивизиона с позывным «Алатырь».

Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей.

Расчеты «Градов» круглосуточно несут боевое дежурство и постоянно уничтожают выявленные цели.

После выполнения боевой задачи расчеты оперативно меняют позиции для того, чтобы оставаться незамеченными и не попасть под ответный огонь противника.

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