16.04.2025 (08:00)
Подразделения БпЛА 51-й общевойсковой армии Южного военного округа наносят удары по ВСУ на Покровском направлении СВО
Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) отдельного гвардейского мотострелкового батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, применяя FPV-дроны и сбросы, ежедневно наносят огневое поражение противнику на Покровском направлении специальной военной операции. Так, накануне, российскими военнослужащими были уничтожены несколько укрепленных блиндажей и боевая бронированная машина ВСУ. Только благодаря этим нескольким ударам противник потерял до 20 военнослужащих убитыми и ранеными.
Операторы FPV-дронов и разведывательных БпЛА круглосуточно осуществляют разведку позиций ВСУ. Помощник оператора отслеживает по карте направление его полета, ориентирует оператора и корректирует его работу.
Информация, получаемая с дронов в режиме реального времени, оказывает содействие продвижению штурмовых подразделений, корректировке огня артиллерии.
Своевременное обнаружение противника и быстрая реакция военнослужащих подразделений БпЛА позволяет выявить и поразить технику и личный состав ВСУ. Благодаря уверенным действиям операторов разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, пресекаются попытки ВСУ провести ротацию личного состава.