16.04.2025 (08:00)

Подразделения БпЛА 51-й общевойсковой армии Южного военного округа наносят удары по ВСУ на Покровском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подразделения БпЛА 51-й общевойсковой армии Южного военного округа наносят удары по ВСУ на Покровском направлении СВО

Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) отдельного гвардейского мотострелкового батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, применяя FPV-дроны и сбросы, ежедневно наносят огневое поражение противнику на Покровском направлении специальной военной операции. Так, накануне, российскими военнослужащими были уничтожены несколько укрепленных блиндажей и боевая бронированная машина ВСУ. Только благодаря этим нескольким ударам противник потерял до 20 военнослужащих убитыми и ранеными.

Операторы FPV-дронов и разведывательных БпЛА круглосуточно осуществляют разведку позиций ВСУ. Помощник оператора отслеживает по карте направление его полета, ориентирует оператора и корректирует его работу.

Информация, получаемая с дронов в режиме реального времени, оказывает содействие продвижению штурмовых подразделений, корректировке огня артиллерии.

Своевременное обнаружение противника и быстрая реакция военнослужащих подразделений БпЛА позволяет выявить и поразить технику и личный состав ВСУ. Благодаря уверенным действиям операторов разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, пресекаются попытки ВСУ провести ротацию личного состава.

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