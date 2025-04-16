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16.04.2025 (08:00)

Подразделения БпЛА 51-й общевойсковой армии Южного военного округа наносят удары по ВСУ на Покровском направлении СВО

Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) отдельного гвардейского мотострелкового батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, применяя FPV-дроны и сбросы, ежедневно наносят огневое поражение противнику на Покровском направлении специальной военной операции. Так, накануне, российскими военнослужащими были уничтожены несколько укрепленных блиндажей и боевая бронированная машина ВСУ. Только благодаря этим нескольким ударам противник потерял до 20 военнослужащих убитыми и ранеными.

Операторы FPV-дронов и разведывательных БпЛА круглосуточно осуществляют разведку позиций ВСУ. Помощник оператора отслеживает по карте направление его полета, ориентирует оператора и корректирует его работу.

Информация, получаемая с дронов в режиме реального времени, оказывает содействие продвижению штурмовых подразделений, корректировке огня артиллерии.

Своевременное обнаружение противника и быстрая реакция военнослужащих подразделений БпЛА позволяет выявить и поразить технику и личный состав ВСУ. Благодаря уверенным действиям операторов разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, пресекаются попытки ВСУ провести ротацию личного состава.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) , Специальная военная операция
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