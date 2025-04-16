16.04.2025 (07:00)

Военнослужащие расчета ЗРК «ТОР-М1» группировки войск «Центр» сбили разведывательный БпЛА «Лелека» на Красноармейском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие расчета ЗРК «ТОР-М1» группировки войск «Центр» сбили разведывательный БпЛА «Лелека» на Красноармейском направлении

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса «ТОР–М1» группировки войск «Центр» в ходе боевой работы уничтожили беспилотный летательный аппарат (БпЛА) «Лелека» ВСУ, обеспечив прикрытие позиций подразделений на Красноармейском направлении.

Получив боевую задачу, расчет ЗРК «ТОР-М1» совершил марш в заданный район для прикрытия воздушного пространства. Прибыв в район, военнослужащие приступили к мониторингу. Сплоченная работа военнослужащих расчета позволила оперативно выявить БпЛА противника. При появлении целей зенитчики взяли ее на сопровождение и после подтверждения – уничтожили.

«Получили приказ, РЭБ вскрыл Лелеку, выехали, успешно ее обнаружили на азимуте 350 градусов, начала удаляться, видимо понимала, что ее кто-то ведет и поступила команда на поражение. Поразили ее на расстоянии 9,5 километров», – рассказал начальник расчета ЗРК «ТОР-М1» Николай Валяев.

Современное радиолокационное оборудование, имеющееся на борту комплекса, позволяет операторам легко и точно обнаруживать воздушные цели в своей зоне ответственности и эффективно уничтожать их. Большая точность боевого применения позволяет расчету ликвидировать до восьми воздушных целей противника с использованием одного боекомплекта. При этом, благодаря функции автоматической блокировки РЛС обнаружения предотвращает возможность нанесения удара по «своим» летательным аппаратам, эффективно разделяя их от целей противника.

С первого дня специальной военной операции расчеты подразделения ЗРК «ТОР-М1» обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, несут боевое дежурство на передовой, сохраняя жизни личного состава и мирного населения Донбасса.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице