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16.04.2025 (07:00)

Военнослужащие расчета ЗРК «ТОР-М1» группировки войск «Центр» сбили разведывательный БпЛА «Лелека» на Красноармейском направлении

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса «ТОР–М1» группировки войск «Центр» в ходе боевой работы уничтожили беспилотный летательный аппарат (БпЛА) «Лелека» ВСУ, обеспечив прикрытие позиций подразделений на Красноармейском направлении.

Получив боевую задачу, расчет ЗРК «ТОР-М1» совершил марш в заданный район для прикрытия воздушного пространства. Прибыв в район, военнослужащие приступили к мониторингу. Сплоченная работа военнослужащих расчета позволила оперативно выявить БпЛА противника. При появлении целей зенитчики взяли ее на сопровождение и после подтверждения – уничтожили.

«Получили приказ, РЭБ вскрыл Лелеку, выехали, успешно ее обнаружили на азимуте 350 градусов, начала удаляться, видимо понимала, что ее кто-то ведет и поступила команда на поражение. Поразили ее на расстоянии 9,5 километров», – рассказал начальник расчета ЗРК «ТОР-М1» Николай Валяев.

Современное радиолокационное оборудование, имеющееся на борту комплекса, позволяет операторам легко и точно обнаруживать воздушные цели в своей зоне ответственности и эффективно уничтожать их. Большая точность боевого применения позволяет расчету ликвидировать до восьми воздушных целей противника с использованием одного боекомплекта. При этом, благодаря функции автоматической блокировки РЛС обнаружения предотвращает возможность нанесения удара по «своим» летательным аппаратам, эффективно разделяя их от целей противника.

С первого дня специальной военной операции расчеты подразделения ЗРК «ТОР-М1» обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, несут боевое дежурство на передовой, сохраняя жизни личного состава и мирного населения Донбасса.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция , ПВО
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