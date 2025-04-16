16.04.2025 (06:30)

Мотострелки танкового соединения группировки войск «Центр» в тыловом районе зоны СВО совершенствуют навыки по противодействию БпЛА ВСУ

Военнослужащие мотострелковых подразделений 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» на полигоне в тыловом районе зоны СВО совершенствуют навыки по противодействию ударным беспилотным летательным аппаратам (БпЛА) противника.

В ходе проведения занятия мотострелки должны были преодолеть около 300 метров открытого участка местности с последующим заходом в лесополосу и штурмом опорного пункта условного противника.

Во время движения на штурмовиков налетали ударные FPV-дроны, от которых необходимо было уклоняться, а также отстреливаться из штатного стрелкового вооружения – автомата Калашникова. Для придания занятию максимальной реалистичности операторы дронов производили сбросы холостых зарядов на безопасном удалении от движущихся бойцов.

Основная задача при выполнении данного упражнения – максимально быстрое преодоление открытого участка местности, а также правильное и своевременное применение навыков по противодействию БпЛА.

«Не поворачиваться ни в коем случае спиной. Пошла птичка на заход, желательно поймать ее на развороте, когда она еще не пикирует, а только развернулась камерой к тебе и начинать ее отрабатывать. Только так с ней можно бороться», – поделился нюансами Артем Барабанов, принимавший участие в тренировке.

Противодействие БпЛА противника – одно из основных направлений в современной подготовке штурмовых подразделений к выполнению боевых задач. В ходе подготовки каждый военнослужащий изучает основные виды дронов противника, их тактико-технические характеристики, виды переносимых боеприпасов.

Помимо стрелкового поражения, бойцы также изучают средства радиоэлектронной борьбы, предназначенные в том числе и для борьбы с беспилотниками, и успешно применяют их на практике.

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