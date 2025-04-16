16.04.2025 (06:00)

Военные инженеры группировки войск «Запад» уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области роботом «камикадзе»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные инженеры группировки войск «Запад» уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области роботом «камикадзе»

Специалисты инженерных войск гвардейского отдельного инженерного соединения группировки войск «Запад», используя наземный робот камикадзе, уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области.

В ходе ведения разведки был обнаружен труднодоступный опорный пункт, мешающий продвижению штурмовых подразделений группировки. Перед применением дрона в полевой мастерской военнослужащие произвели настройку связи, увеличили запас хода за счет дополнительных аккумуляторов, а также провели тестирование плат и блоки управления. Расчет выдвинулся в заданный район и с заранее подготовленной позиции запустили дрон. Расчет, доведя «камикадзе» к назначенной цели, аккуратно заехал в блиндаж к противнику и прозвел контролируемый подрыв противотанковой мины ТМ-62, уничтожив личный состав ВСУ.

Командование группировки войск «Запад» высоко оценивает работу военных инженеров гвардейского соединения за качественное и своевременное выполнение боевых задач.

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