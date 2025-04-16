16.04.2025 (05:00)

Ударная группа армейской авиации ВКС уничтожила блиндажи и боевую технику ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Ударная группа армейской авиации ВКС уничтожила блиндажи и боевую технику ВСУ

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолёта Ка-52м «Аллигатор», ударного вертолёта Ми-28нм «Ночной охотник» и многоцелевого вертолёта Ми-8ПСГ уничтожили блиндажи с живой силой, а также боевую технику ВСУ в приграничном районе Курской области.

В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар авиационными ракетами С-8 по заданным координатам.

«Получили боевую задачу по уничтожению живой силы противника. Выполнили вылет пары с аэродрома базирования. Вышли в заданный район заданного курса. Выполнили авиационный удар ракетами НАР С-8. Отход, противоракетный маневр. Вернулись на аэродром базирования. Победа будет за нами!», - рассказал штурман вертолета Ка-52м Ростислав.

После чего экипажи осуществили противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.

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