16.04.2025 (05:00)
Ударная группа армейской авиации ВКС уничтожила блиндажи и боевую технику ВСУ
Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолёта Ка-52м «Аллигатор», ударного вертолёта Ми-28нм «Ночной охотник» и многоцелевого вертолёта Ми-8ПСГ уничтожили блиндажи с живой силой, а также боевую технику ВСУ в приграничном районе Курской области.
В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар авиационными ракетами С-8 по заданным координатам.
«Получили боевую задачу по уничтожению живой силы противника. Выполнили вылет пары с аэродрома базирования. Вышли в заданный район заданного курса. Выполнили авиационный удар ракетами НАР С-8. Отход, противоракетный маневр. Вернулись на аэродром базирования. Победа будет за нами!», - рассказал штурман вертолета Ка-52м Ростислав.
После чего экипажи осуществили противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.