16.04.2025 (05:30)

Операторы FPV-дронов Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Операторы FPV-дронов Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ

На Красноармейском направлении СВО военнослужащие расчётов FPV-дронов Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» методично выжигают укрепления ВСУ, заставляя противника в спешке покидать свои боевые позиции.

Расчёты ударных FPV-дронов, действуя как слаженный механизм, день за днём сокращают вражеские резервы, уничтожая технику, блиндажи и живую силу противника. Операторы дронов, доведя мастерство пилотирования до совершенства, буквально «просеивают» лесополосы, выискивая замаскированные цели – антенны ретрансляторов, пулемётные точки и закопанную в землю бронетехнику. Под непрерывным напором мотострелковых подразделений с воздушным подкреплением от операторов ударных дронов противник несёт большие потери.

Благодаря грамотному сочетанию ударов с воздуха и решительных действий штурмовых групп, военнослужащие группировки войск «Центр» выбивают противника из хорошо укрепленных рубежей обороны.

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