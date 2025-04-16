Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.04.2025 (05:30)

Операторы FPV-дронов Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ

На Красноармейском направлении СВО военнослужащие расчётов FPV-дронов Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» методично выжигают укрепления ВСУ, заставляя противника в спешке покидать свои боевые позиции.

Расчёты ударных FPV-дронов, действуя как слаженный механизм, день за днём сокращают вражеские резервы, уничтожая технику, блиндажи и живую силу противника. Операторы дронов, доведя мастерство пилотирования до совершенства, буквально «просеивают» лесополосы, выискивая замаскированные цели – антенны ретрансляторов, пулемётные точки и закопанную в землю бронетехнику. Под непрерывным напором мотострелковых подразделений с воздушным подкреплением от операторов ударных дронов противник несёт большие потери.

Благодаря грамотному сочетанию ударов с воздуха и решительных действий штурмовых групп, военнослужащие группировки войск «Центр» выбивают противника из хорошо укрепленных рубежей обороны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) , Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false