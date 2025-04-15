15.04.2025 (22:15)

Специалисты РЭБ ЦВО развернули комплексы «Мурманск-БН» и «Красуха» в Свердловской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Специалисты РЭБ ЦВО развернули комплексы «Мурманск-БН» и «Красуха» в Свердловской области

Специалисты отдельного соединения радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа (РЭБ ЦВО) в преддверии профессионального праздника, в ходе тактико-специального занятия развернули комплексы «Мурманск-БН» и «Красуха». Процесс совершенствования навыков прошёл под руководством опытных инструкторов – участников специальной военной операции (СВО).

Военнослужащие выполнили прикрытие командного пункта войск, а затем отработали нормативы по разведке, идентификации и противодействию техническим средствам связи противника, а также дезорганизации каналов управления беспилотными летательными аппаратами.

Обеспечивая защиту полевых пунктов управления войск от средств радиоразведки и воздушного нападения условного противника, расчёты комплексов радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН» на расстоянии до 3 тыс. км определили координаты узлов связи и подавили выявленные диапазоны частот, установив устойчивые радиопомехи.

Кроме того, специалисты РЭБ выполнили ряд специальных задач по пеленгованию источников радиоэлектронного излучения, подавлению работы командных пунктов условного противника, сотовой связи и других целей радиопомех.

К занятию были привлечены военнослужащие, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации и военнослужащие – участники СВО. Таким образом молодые контрактники переняли опыт спецоперации, а участники СВО продолжили совершенствование навыков, полученных при исполнении специальных и боевых задач.

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