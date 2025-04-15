15.04.2025 (21:45)

Первая отправка призывников ЦВО к местам прохождения службы прошла в Свердловской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Первая отправка призывников ЦВО к местам прохождения службы прошла в Свердловской области

Первая команда граждан, призванных для прохождения военной службы из регионов дислокации Центрального военного округа (ЦВО) в рамках весенней 2025 года призывной кампании, прошла в Свердловской области.

На сборном пункте призывники прошли медицинский осмотр и получили заключение военно-врачебной комиссии о категории годности к военной службе, а также профессиональный отбор с учетом имеющегося образования. Перед отправкой все призывники были обеспечены комплектами вещевого имущества, которые в этом году впервые состояли из более практичной и износостойкой полевой формы одежды летнего и зимнего сезонов.

В 2025 году в ходе весенней призывной компании из регионов дислокации ЦВО будет призвано более 64 тыс. граждан, в том числе более 4 тыс. из Свердловской области. Около 15 тысяч из них будет направлена в учебные воинские части. Для отправки призывников в подразделения Восточного, Московского и Южного военных округов будет сформировано 15 воинских эшелонов, около 1,5 тыс. человек перевезут с помощью авиации.

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