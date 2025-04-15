15.04.2025 (21:15)

Первокурсники удмуртского техникума пополнили ряды юнармейского движения

Первокурсники техникума радиоэлектроники и информационных технологий (ТРИТ) имени А. В. Воскресенского пополнили ряды юнармейского движения. Торжественная церемония прошла в одном из учебных корпусов образовательного учреждения в столице Удмуртской Республики – Ижевске.

Студенты произнесли слова юнармейской клятвы, после чего каждому из них были вручены значки и книжки участников движения. Став полноправными участниками патриотического движения, молодые люди смогут принять в самых значимых мероприятиях, которые проводятся под эгидой Центрального военного округа (ЦВО), Юнармии и оборонных предприятий региона. Стоит подчеркнуть, что в ближайшее время, студенты в составе юнармейского поискового отряда, примут участие в экспедиции «Вахта памяти. Еланский плацдарм» в Ростовской области.

Поздравили ребят со знаменательным событием в их жизни Герой России Владислав Головин, представители регионального штаба движения, военного комиссариата республики и общественные деятели. Завершилась церемония прохождением торжественным маршем юнармейцев перед лицом почётных гостей и старших товарищей.

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