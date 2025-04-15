15.04.2025 (19:15)

Замминистра обороны РФ генерал-майор Павел Фрадков провел встречу с ветеранами Военно-строительного комплекса

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-майор Павел Фрадков посетил комитет Объединенного Совета ветеранов Военно-строительного комплекса в Москве.

Генерал-майор Павел Фрадков поздравил его председателя генерала армии в запасе Анатолия Гребенюка и активистов ветеранского движения с наступающим праздником.

Замглавы российского военного ведомства отметил большой вклад ветеранской организации в поддержку специальной военной операции, военно-патриотическое воспитание молодежи из подшефных детских домов и учебных заведений, формирование у них чувства любви к Родине и готовности к ее защите, уважения к памяти подвигов старшего поколения.

Павел Фрадков также обсудил с ветеранами ВСК мероприятия по обновлению Военно-строительного комплекса, ознакомился с музеем организации и библиотекой книг о военных строителях.

Подводя итоги встречи, заместитель Министра обороны выразил уверенность, что ветераны Военно-строительного комплекса, обладающие огромным профессиональным и жизненным опытом, продолжат принимать активное участие в осуществлении намеченных планов.

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