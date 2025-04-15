15.04.2025 (19:45)
Жители Новосибирской области продолжают заключать контракты с Минобороны России для участия в СВО
Жители Новосибирской области продолжают прибывать на пункт отбора на военную службу для заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации и последующего участия в специальной военной операции (СВО).
В пункте отбора на военную службу по контракту инструкторы проводят профориентационные и психологические тестирование с кандидатами, а также информируют их о льготах и социальных гарантиях, которые будут доступны военнослужащему и членам его семьи.
По прибытии в воинскую часть военнослужащие проходят боевую подготовку и слаживание. Занятия и тренировки проходят как на полигонах, так и в специализированных классах соединений и воинских частей под руководством инструкторов, имеющих опыт выполнения боевых задач в зоне СВО.
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