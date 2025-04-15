15.04.2025 (19:00)

Экипажи БТР-82А и БМП-2 завершили обучение в окружном учебном центре ЦВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи БТР-82А и БМП-2 завершили обучение в окружном учебном центре ЦВО

Курсанты окружного учебного центра подготовки младших специалистов сухопутных войск Центрального военного округа (ЦВО) сдали выпускные экзамены и завершили обучение по специальностям оператор-наводчик и механик-водитель бронетранспортера БТР-82А и боевой машины пехоты БМП-2.

В ходе выпускных экзаменов, которые прошли на полигоне «Еланский» окружного учебного центра ЦВО экипажи БТР-82А и БМП-2 показали «отличные» и «хорошие» результаты в стрельбе сходу и в движении из штатного вооружения боевых машин: скорострельной 30-мм пушки и 7,62-мм танкового пулемета Калашникова по мишеням типа «Боевая машина пехоты», «Безоткатное орудие» и «Ручной гранатомет», расположенных на дистанциях до полутора километров.

Процесс подготовки курсантов учебного центра был построен на основе передового опыта специальной военной операции (СВО), который внедряют в учебный процесс инструкторы – участники СВО. Одним из таких элементов является введение новых вводных при выполнении уже поставленной учебно-боевой задачи, что тренирует пластичность и способность принимать нестандартные решения в динамике развития учебно-боевой обстановки.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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